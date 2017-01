PIXEL Vs. PINCELADA La falsedad del misterio Por J. S. de Montfort Imagen: John Doe Píxel vs. Pincelada Dice el joven ensayista Germán Huici (Madrid, 1981) en su libro Entre miradas (Elba, 2013) que la felicidad que nos produce la contemplación de las imágenes es, a la vez, una frustración, aunque consentida. Ya que, como espectadores, pactamos ese no saber a ciencia cierta cuál es el misterio último que encierran esas imágenes que nos atraen con el irresistible “suspense de su dialéctica”. Pero cuidado, que no habla Huici de las imá ... Leer más » Categoría: Arte | Vistas: 950 | Agregado por: esquimal |